В Москве простятся с актером Александром Карповым 

Сегодня на Новой сцене Театра «У Никитских ворот» состоится прощание с заслуженным артистом России Александром Карповым, скончавшимся 1 июня на 82-м году жизни.
Карпов с 1958 года был артистом эстрадной студии МГУ «Наш Дом». С 1970 по 1987 год служил в Театре миниатюр Аркадия Райкина. С 1988 года — актёр театра «У Никитских ворот».
Помимо большого числа ролей в театре, Карпов снимался во многих сериалах и фильмах, в том числе: «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», «Атлантида», «Папины дочки», «Первая перчатка», «Мой грех», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Сын отца народов», «Гостиница „Россия“, »Маргарита Назарова», «Торгсин» и других.