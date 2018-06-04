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Директор Гильдии актеров о Неведомском: его жизнь — пример служения театру и кино
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Директор Гильдии актеров о Неведомском: его жизнь — пример служения театру и кино 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.Ru
Директор Гильдии актеров кино России, заслуженный работник культуры Валерия Гущина в беседе с RT поделилась воспоминаниями о народном артисте России Леониде Неведомском, скончавшемся накануне в Петербурге.
Она отметила, что сейчас уходи старшее поколение — актеры, создавшие любимый многими которые кинематограф. «Хотелось бы вспомнить фильм „Возвращение Будулая“, вспомнить, каким был необыкновенным председатель — влюбленный, сдержанный, такой красивый мужчина», — поделилась Гущина, вспомнив также частые встречи с Неведомским на театральных фестивалях.
"Горькая потеря. Вся биография его жизни — это светлый пример служения театру и кино", — заключила Гущина.
Народный артист России Леонид Неведомский скончался 3 июня в возрасте 78 лет. Несколько десятилетий он прослужил в Большом драматическом театре им. Товстоногова в Санкт-Петербурге.
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