Директор Гильдии актеров о Неведомском: его жизнь — пример служения театру и кино

Директор Гильдии актеров кино России, заслуженный работник культуры Валерия Гущина в беседе с RT поделилась воспоминаниями о народном артисте России Леониде Неведомском , скончавшемся накануне в Петербурге.

Она отметила, что сейчас уходи старшее поколение — актеры, создавшие любимый многими которые кинематограф. «Хотелось бы вспомнить фильм „Возвращение Будулая“, вспомнить, каким был необыкновенным председатель — влюбленный, сдержанный, такой красивый мужчина», — поделилась Гущина, вспомнив также частые встречи с Неведомским на театральных фестивалях.

"Горькая потеря. Вся биография его жизни — это светлый пример служения театру и кино", — заключила Гущина.

Народный артист России Леонид Неведомский скончался 3 июня в возрасте 78 лет. Несколько десятилетий он прослужил в Большом драматическом театре им. Товстоногова в Санкт-Петербурге.