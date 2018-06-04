Смерть Неведомского прокомментировали в Гильдии актеров

Воспоминаниями о народном артисте РФ Леониде Неведомском поделилась директор Гильдии актеров кино России, заслуженный работник культуры Валерия Гущина.

"Уходит старшее поколение, уходят актеры, которые создали тот кинематограф, который мы будем ценить, любить и всегда вспоминать. Хотелось бы вспомнить фильм «Возвращение Будулая», вспомнить, каким был необыкновенным председатель — влюбленный, сдержанный, такой красивый мужчина", — сказала она, передает RT.

Гущина напомнила, что Неведомский сыграл в кино более 110 ролей. Она назвала его вклад в искусство огромным состоянием. Вся биография жизни артиста — это светлый пример служения театру и кино, добавила Гущина.

Директор Гильдии отметила, что с удовольствие встречалась с Неведомским на фестивале в Санкт-Петербурге и в театрах в Москве.

Актер Большого драматического театра имени Товстоногова Леонид Неведомский ушел из жизни в возрасте 78 лет в Санкт-Петербурге 3 июня.

Неведомский известен по ролям в фильмах «Цыган», «Возвращение Будулая», а также сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург».