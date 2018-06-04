В Печатниках прошли бесплатные кинопоказы

В кинотеатре «Тула» сети «Москино» ко Дню защиты детей можно было увидеть несколько картин современного подросткового кино.

Показы прошли в начале июня в рамках программы «Эхо международного фестиваля детского и семейного кино „Ноль плюс“.

»Фестиваль выбирает со всего мира фильмы, которые транслируют вечные ценности — дружбу, любовь, творческое начало, добрые семейные отношения. Слоган фестиваля — «Кино, которому доверяют». В рамках фестиваля представлены как полнометражные фильмы, так и анимационные сборники короткого метра», — сообщили в пресс-службе «Москино».

Зрители увидели такие картины, как «Второе детство» и «Страна хороших деточек».

(ап)