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В Печатниках прошли бесплатные кинопоказы
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В Печатниках прошли бесплатные кинопоказы 

Управа района Печатники города Москвы 35 минут назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В кинотеатре «Тула» сети «Москино» ко Дню защиты детей можно было увидеть несколько картин современного подросткового кино.
Показы прошли в начале июня в рамках программы «Эхо международного фестиваля детского и семейного кино „Ноль плюс“.
»Фестиваль выбирает со всего мира фильмы, которые транслируют вечные ценности — дружбу, любовь, творческое начало, добрые семейные отношения. Слоган фестиваля — «Кино, которому доверяют». В рамках фестиваля представлены как полнометражные фильмы, так и анимационные сборники короткого метра», — сообщили в пресс-службе «Москино».
Зрители увидели такие картины, как «Второе детство» и «Страна хороших деточек».
(ап)
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