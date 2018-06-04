Пореченков: уход Неведомского — это большая утрата

Актер Михаил Пореченков в беседе с НСН высказал свои соболезнования по поводу смерти актера театра и кино Леонида Неведомского

Алексея Николаева. Вместе Пореченков и Неведомский снимались в третьем сезоне сериала «Агент национальной безопасности»: Неведомский играл роль судьи Сергея Захарова , а Пореченков — главную роль сотрудника ФСБ

"Мы не были близко знакомы, но всегда жалко, что уходит человек. Мои соболезнования родным и близким. Всегда это большая трагедия и большая утрата", — поделился Пореченков.

Ранее пресс-служба петербургского Большого драматического театра сообщила о том, что Леонид Неведомский скончался в возрасте 78 лет. В театре рассказали, что в последние годы состояние здоровья не позволяло актеру активно участвовать в жизни театра, однако он продолжал выходить на сцену в двух спектаклях.