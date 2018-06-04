Чудеса создаем мы сами: Тизер фильма «Наши дети»

На кинорынке в Сочи кинокомпания КароПрокат представила первый тизер своей лирической комедии «Наши дети».

Как говорят сами создатели, этот фильм можно назвать «Мамы наоборот» — в центре сюжета вместо мам окажутся дети. Кстати, режиссером проекта является Артем Аксененко , снявший одну из новелл в альманахе «С новым годом, мамы».

«Наши дети» в кино с 27 декабря.