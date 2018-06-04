Чудеса создаем мы сами: Тизер фильма «Наши дети» 

На кинорынке в Сочи кинокомпания КароПрокат представила первый тизер своей лирической комедии «Наши дети».
Как говорят сами создатели, этот фильм можно назвать «Мамы наоборот» — в центре сюжета вместо мам окажутся дети. Кстати, режиссером проекта является Артем Аксененко, снявший одну из новелл в альманахе «С новым годом, мамы».
Трогательная история расскажет о двух совершенно разных девочках, одна живет с богатым папой, другая — в детском доме, но их объединяет любовь к сказкам. В картине сыграют Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Михаил Ефремов, Диана Пожарская и другие.
«Наши дети» в кино с 27 декабря.