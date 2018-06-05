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«Гоголь-центр» увидел «Лето» Серебренникова
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«Гоголь-центр» увидел «Лето» Серебренникова 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Премьера фильма Кирилла Серебренникова «Лето» в «Гоголь-центре» выглядела грандиозно. В зале «Гоголь-центра» не было свободных мест. Пока шел фильм в фойе собралась съемочная группа. За столом с ними сидел и Андрей Звягинцев. Член жюри основного конкурса фестиваля в Каннах, в котором пару недель назад участвовал фильм Серебренникова, он обязан даже после киносмотра держать в тайне подробности обсуждения. Но к своим обращаться можно: режиссер воздает фильму хвалу, звенят бокалы. Исполнительница роли Наташи — Ирина Старшенбаум — вспоминает, как несла по красной дорожке табличку с именем Кирилла.
Ирина Старшенбаум актриса «Это общее решение. Мы понимали, что нам надо физически ощущать и показать миру, что Кирилл Серебренников, наш любимый друг, он с нами. Глупые провокационные вещи не хотелось делать, зато мы несли его имя. И как-то нехорошо выходить на дорожку без режиссера. Сегодня вы не запланировали… Мы и на Кинотавре не запланировали. Я уже видела, как одно СМИ написало про то, что мы испугались в России… Но мне кажется это так глупо! Мы все-таки про искусство. На каждом теперь показе выражать акции протеста, это и так понятно».
В финале зал ожидаемо устроил овацию.
Вениамин Смехов актер «Сегодня, не сговариваясь, зал как будто бы не родственников, но это такой был унисон дыхания, братства порядочных людей. Храни господь Кирилла Серебренникова и спасибо всем, кто делал этот фильм. Ничего, кроме культуры, не может спасти нашу Родину».
В «Гоголь-центре» был настоящий праздник — без прикрас и лишнего пафоса, зато с ощущением какого-то беспричинного счастья. Шел дождь, гирлянды отражались в мокром асфальте, спонсорское шампанское лилось рекой.
Валерий Тодоровский режиссер «Я получил большое удовольствие, я не склонен анализировать. Он застал конкретную эпоху, я ее застал. Меня никогда не интересует кино — похоже не похоже, было так, было не так. Это фантазия Кирилла Серебренникова, его ощущение этой эпохи, этих людей, этих характеров, этой музыки. Это абсолютно авторская работа. Это свободный фильм о свободных людях. Это всегда будет актуально».
Серебренников угодил и Алексею Кудрину.
Алексей Кудрин председатель наблюдательного совета Московской биржи «Мне фильм понравился. Я играл в то время в ВИА и — будете смеяться — даже вырезал по дереву. Такое время было».
А потом был концерт с эффектом 8D, когда на сцене пели артисты из фильма, в том числе, конечно, главные герои: Рома Зверь и Тео Ю.
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