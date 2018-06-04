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На «Кинотавре» представят фильм «Глубокие реки» Владимира Битокова
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На «Кинотавре» представят фильм «Глубокие реки» Владимира Битокова 

«Это Кавказ» 44 минуты назад
Фото: «Это Кавказ»
Режиссер из Нальчика Владимир Битоков дебютирует на кинофестивале «Кинотавр», открывшемся в Сочи. Выпускник мастерской Сокурова представит драму «Глубокие реки».
Работа Битокова будет участвовать в конкурсе «Кинотавр. Дебют». Демонстрация ленты состоится 6 июня в Зимнем театре, сообщается на сайте фестиваля.
Драма «Глубокие реки» рассказывает об истории двух братьев из кабардинского села. На киносмотре в Сочи ей будет уделено особое внимание, как и каждой курсовой сокуровцев, отмечает газета «Ведомости».
Владимир Битоков — выпускник мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Его соученик Кантемир Балагов дважды участвовал в каннском «Особом взгляде»: в прошлом году в качестве конкурсанта, в этом — в составе жюри.
29-й российский кинофестиваль «Кинотавр» стартовал 2 июня в Сочи. В день открытия состоялся показ фильма «Лето» Кирилла Серебренникова. Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский.
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