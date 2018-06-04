На «Кинотавре» представят фильм «Глубокие реки» Владимира Битокова

Режиссер из Нальчика Владимир Битоков дебютирует на кинофестивале «Кинотавр», открывшемся в Сочи. Выпускник мастерской Сокурова представит драму «Глубокие реки».

Работа Битокова будет участвовать в конкурсе «Кинотавр. Дебют». Демонстрация ленты состоится 6 июня в Зимнем театре, сообщается на сайте фестиваля.

Драма «Глубокие реки» рассказывает об истории двух братьев из кабардинского села. На киносмотре в Сочи ей будет уделено особое внимание, как и каждой курсовой сокуровцев, отмечает газета «Ведомости»

Владимир Битоков — выпускник мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Его соученик Кантемир Балагов дважды участвовал в каннском «Особом взгляде»: в прошлом году в качестве конкурсанта, в этом — в составе жюри.