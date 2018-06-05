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Актерам «Игры престолов» приходится читать самоуничтожающиеся сценарии
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Актерам «Игры престолов» приходится читать самоуничтожающиеся сценарии 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Газета.Ru
Актер Николай Костер-Вальдау рассказал в новом интервью о мерах безопасности, к которым в этом году прибегли продюсеры сериала «Игра престолов» на съемочной площадке во избежание утечек сюжета.
По словам артиста, в сериале предстающего в образе Джейми Ланнистера, актеры получают только цифровые копии сценария. «Мы знакомимся со сценарием, снимаем сцену и после окончания работы над сценой информация просто исчезает. Как в фильме „Миссия невыполнима“, — цитирует Костера-Вальдау The Independent.
Ранее сообщалось, что композитор Рамин Джавади, написавший музыку к сериалу „Игра престолов“ по циклу произведений Джорджа Мартина „Песнь льда и пламени“, исполнил главную тему многосерийного фильма на собранном картонном конструкторе.
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