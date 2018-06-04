Кирилл Серебренников заочно представил в Москве свой фильм «Лето»

МОСКВА, 4 июня. / ТАСС /. Московская премьера картины Кирилла Серебренникова «Лето» состоялась в понедельник в «Гоголь-центре». Ее представила зрителям съемочная группа, передает корреспондент ТАСС.

Картина «Лето» была включена в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля, в российский прокат она выйдет 7 июня. Фильм рассказывает о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко , его женой Натальей и теми, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года.

Российская премьера ленты состоялась в субботу после церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Сам Серебренников находится сейчас под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. Записанный голос режиссера встречал зрителей перед началом показа. «Я благодарен, что этот фильм все-таки вышел», — сказал Серебренников в записи.

Команда мечты

"У нас была супер-команда, команда мечты, — рассказал журналистам Роман Зверь , исполнивший роль Майка Науменко. — Я знаком с российским кинематографом: такое происходит раз в 20-30 лет".

Тео Ю, исполнивший молодого Цоя, отметил, что когда он узнал от знакомого корейского режиссера о том, что авторы фильма ищут актера на роль Цоя, он никогда не рассматривал себя на эту роль. «Друзья подбодрили меня, сказав прислать свою фотографию, — сказал он. — Затем Кирилл попросил сыграть что-то на гитаре, а через неделю меня пригласили на прослушивание. Тогда я впервые приехал в Россию».

Исполнитель главной роли не говорит по-русски, но, по его признанию, он выучил сценарий и слова к песням на русском языке. «Теперь я умею читать по-русски», — сказал Ю, добавив, что его любимая песня в исполнении Цоя — «Мое настроение». Он отметил, что слышал о творчестве Цоя и о том, что он популярен в России до сих пор. Актер подчеркнул, что ему было комфортно работать с Серебренником.

По словам сценариста Михаила Идова, этот фильм — «музыкальная фантазия на тему воспоминаний неглавного участника событий».