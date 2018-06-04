«Лето» в Москве: премьера фильма Серебренникова прошла с аншлагом

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости . Премьера фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова прошла при полном аншлаге в московском театре «Гоголь-центр», гости встретили съемочную группу продолжительными аплодисментами, а к гостям в аудиозаписи обратился сам режиссер Кирилл Серебренников, передает корреспондент РИА Новости.

Перед показом гостям показали кадры из фильма о фильме: под бурные аплодисменты на сцену вышла вся съемочная группа картины. Представлял их сам Серебренников — его голос в записи звучал из колонок в большом зале «Гоголь-центра».

"Я приглашаю на сцену группу… которые в течение года, достаточно тяжелого, делали все, чтобы фильм состоялся… режиссерская группа, вы настоящие бойцы, я вам невероятно благодарен за то, что вы сделали для фильма, за то, что он состоялся, несмотря ни на какие вражеские происки", — сказал Серебренников.

Команда мечты

В этот вечер в «Гоголь-центре» играли песни Виктора Цоя , гости много говорили о его творчестве и о режиссере Кирилле Серебренникове, который прийти на премьеру в родной театр не смог: он по-прежнему находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии».

"В Европе знают Виктора Цоя. Он не столь популярен, как здесь, в России, но его знают", — рассказал журналистам исполнитель главной роли актер Тео Ю.

Он отметил, что немного выучил русский и уже может читать. По его словам, ему нравятся песни Цоя по звучанию, например, «Мое настроение». «Если я хочу понять смысл, то я перевожу текст для себя», — сказал актер.

Актер Михаил Ефремов признался, что с нетерпением ждет начала показа, чтобы, наконец, оценить картину самостоятельно. «Пока я вижу, что огромное количество приятных людей, которые пришли на премьеру. Печально, что фильм выходит без режиссера… Об этом все уже сказано. Это беспредел», — подчеркнул артист.

Особой популярностью на красной дорожке пользовался лидер группы «Звери» Роман Билык , который в фильме исполнил роль Майка Науменко . Он отметил, что на съемках очень волновался за свою актерскую игру, но ему помогала актриса Ирина Старшенбаум.

"У нас была команда мечты, такое происходит очень редко… Мы встречались с Натальей Науменко , она консультировала фильм, проводила очень много времени с Кириллом (Серебренниковым). Она приходила на съемочную площадку, смотрела, кто есть кто", — рассказал он.

Мировая премьера фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова прошла в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля, где она получила приз за лучший саундтрек. В российский прокат «Лето» выйдет 7 июня.

Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений лидера группы «Кино» Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк». Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык). Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.

В мае 2017 года в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина

Затем под стражу был взят экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский , а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.