13 июня исполняется 60 лет народному артисту России Сергею Маковецкому. К юбилею артиста с 4 по 7 июня в вечернем эфире телеканала «Россия К» — документальный фильм «Сергей Маковецкий. В игре!».
Загадочный, умный, необычный и ни на кого не похожий — таков Сергей Маковецкий на сцене и в жизни. О нем говорят: «Актер, который может сыграть все». Первый успех пришел к артисту вместе с ролями в спектаклях Романа Виктюка. За несколько лет Сергей Маковецкий становится актером, востребованным лучшими режиссерами нашего времени. Он всегда «в игре» — его личное жизненное пространство равно сценическому, они тождественны не в переносном, а прямом смысле.
Цикл документальных фильмов «Сергей Маковецкий. В игре!» (режиссер Юрий Поскакухин) позволит зрителям телеканала «Россия К» заглянуть в это пространство, где сцена — жизнь, фильмы — вехи судьбы, а коллеги по театру и кино — близкие люди. В фильме Сергей Маковецкий размышляет над тем, что такое творчество, где заканчивается «роль» и начинается «реальность», чем он сам, актёр и человек, обязан людям, с которыми работал или просто сталкивался на протяжении жизни. И чем он обязан своим персонажам, тоже формировавшим его, — отцу Александру из «Попа» Владимира Хотиненко, Фиме из «Ликвидации» Сергея Урсуляка, цесаревичу Алексею из спектакля Петра Фоменко «Государь ты наш, батюшка», Иогану из «Про уродов и людей» Алексея Балабанова. Сергей Маковецкий в фильме искренне рассказывает и о своём киевском детстве, о странной для него самого роли «отличника без увлечений», о том, как детские фантазии — то он представлял себя отважным разведчиком Иоганном Вайсом из «Щита и меча», а то и детским доктором — привели его в Щукинское училище, а потом и в Театр им. Евгения Вахтангова.
Четыре части документального фильма «Сергей Маковецкий. В игре!» смотрите на телеканале «Россия К» 4–7 июня в 23:10.