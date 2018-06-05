Фильм «Мира» Дениса Шабаева о Донбассе был представлен на «Кинотавре»

Это история о словаке Мира, который из Британии приезжает в провозглашенную Луганскую народную республику. Все действие фильма происходит в Донбассе в наши дни. Режиссер для исполнения ролей пригласил непрофессиональных актеров.