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Фильм «Мира» Дениса Шабаева о Донбассе был представлен на «Кинотавре»
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Фильм «Мира» Дениса Шабаева о Донбассе был представлен на «Кинотавре» 

АиФ — Юг 44 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Это история о словаке Мира, который из Британии приезжает в провозглашенную Луганскую народную республику. Все действие фильма происходит в Донбассе в наши дни. Режиссер для исполнения ролей пригласил непрофессиональных актеров.
Представляя ленту на сцене Зимнего театра, Шабаев поблагодарил кинофестиваль и своих продюсеров, сообщает ТАСС.
Напомним, что в основном конкурсе участвуют 12 картин. Среди режиссеров, которые привезли в Сочи свои новые работы, Авдотья Смирнова, Наталья Мещанинова, Александр Гордон, Иван Твердовский, Григорий Константинопольский и другие известные фамилии.
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