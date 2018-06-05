Ещё
Юлия Снигирь объяснила, почему отменила ближайшие съемки
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Юлия Снигирь объяснила, почему отменила ближайшие съемки 

Passion.ru 9 минут назад
Фото: Passion.ru
Недавно стало известно, что 34-летняя Юлия Снигирь решила не сниматься в кино в ближайшие несколько месяцев. Поклонники даже заподозрили, что актриса ждет второго ребенка…
Однако Юлия поспешила опровергнуть эту информацию и призналась, что не так давно столкнулась с серьезной проблемой выпадения волос, поскольку один из парикмахеров на съемках «пережгла» их плойкой.
«В итоге, когда я совсем отчаялась, то попала к очень крутому врачу, которая буквально спасла мои волосы, — рассказала Снигирь в интервью журналу «7 дней». — Я считаю это настоящим чудом».
Это стало одной из причин, почему Юлия сделала паузу в съемках в кино. Основная же — театр. «В ближайшие месяцы я не принимаю никаких предложений, — заявила Юлия. — Сейчас все мое время занимают репетиции спектакля „Три сестры“ в Московском Художественном театре имени Чехова. Это очень сложная и серьезная работа, требующая ежедневного погружения в чеховскую ­пьесу. Совмещать такие репетиции в театре и съемки в кино практически невозможно. Именно поэтому я и решила: если только не возникнет предложение, от которого невозможно отказаться — как говорится, роль мечты, я отвлекаться от „Трех сестер“ не буду».
Напомним, Юлия уже более двух лет живет в гражданском браке с актером Евгением Цыгановым, который ради нее ушел из большой семьи, и воспитывает с ним сына Федора.
Фото: Instagram
Passion.ru: последние новости
Провокационная драма Серебренникова, комедия о красотке «на всю голову» и другие киноновинки недели Дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя впервые снялась в кино Смелый, дерзкий, благородный: 5 самых ярких ролей Константина Хабенского
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть56
Почему Безруков стал так много пить1
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Звёзды, которых Голливуд не хочет видеть
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль19
Видео
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:36
Рапунцель из «Дома-2» сенсационно беременна
ТВ
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение