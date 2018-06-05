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Ирина Старшенбаум, Рома Зверь, Тео Ю на премьере фильма «Лето» Кирилла Серебренникова
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Ирина Старшенбаум, Рома Зверь, Тео Ю на премьере фильма «Лето» Кирилла Серебренникова 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Тео Ю, Ирина Старшенбаум, Светлана Устинова и Илья Стюарт, Наталья и Мурад Османн, Светлана Ходченкова, Андрей Звягинцев, Любовь Аксенова, Александр Петров, Сабина Ахмедова, Надежда Михалкова и другие.
Что: Премьера фильма «Лето».
Где: «Гоголь-центр», Москва.
Когда: 04.06.2018.
Люди говорят: В «Гоголь-центре» прошла премьера фильма «Лето» Кирилла Серебренникова (режиссер сейчас, напомним, находится под домашним арестом — его обвиняют в хищении средств, выделенных на на театральный проект «Платформа»). Это история о Викторе Цое, его группе «Кино» и рок-движении Ленинграда 80-х. После показа картины и банкета прошел концерт — артисты «Гоголь-центра» и актеры «Лета» выступили с песнями Виктора Цоя и саундтреками «Лета». В конце все вместе вышли на сцену в футболках с надписью Free Kirill и исполнили песню «Перемен». Картина выйдет в прокат 7 июня.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/irina-starshenbaum-roma-zver-teo-yu-na-premere-filma-leto-kirilla-serebrennikova/
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