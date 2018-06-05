Наталья Бочкарева открыла клуб для взрослых 

Популярная 37-летняя актриса театра и кино сыграла около двадцати ролей в фильмах, но широкую известность ей принес сериал «Счастливы вместе», где артистка исполнила главную роль Даши Букиной. Новое преображение Натальи, на этот раз в хозяйку ночного заведения для взрослых, в новой комедии Мариуса Вайсберга «Ночная смена», по мнению звезды, рассмешит тех, кто любит юмор с перчинкой.
— Не могу сказать, что опыт съемок в подобных комедиях был для меня каким-то необычным и совершенно новым, — рассказывает звезда, — но, что касается самой роли, то руководить стриптиз-клубом и принимать на работу людей, которые, вместо привычного резюме, демонстрируют свои пикантные части тела, довелось, уж точно, впервые.
Партнерами «Даши Букиной» стали Павел Деревянко, Игорь Жижикин, Владимир Яглыч, Эмин Агаларов. Не обошелся фильм без Сергея Глушко, Валентины Мазуниной, Елены Валюшкиной.