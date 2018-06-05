Ещё
Наталья Бочкарева открыла клуб для взрослых
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Наталья Бочкарева открыла клуб для взрослых 

Вечерняя Москва 5 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Популярная 37-летняя актриса театра и кино сыграла около двадцати ролей в фильмах, но широкую известность ей принес сериал «Счастливы вместе», где артистка исполнила главную роль Даши Букиной. Новое преображение Натальи, на этот раз в хозяйку ночного заведения для взрослых, в новой комедии Мариуса Вайсберга «Ночная смена», по мнению звезды, рассмешит тех, кто любит юмор с перчинкой.
— Не могу сказать, что опыт съемок в подобных комедиях был для меня каким-то необычным и совершенно новым, — рассказывает звезда, — но, что касается самой роли, то руководить стриптиз-клубом и принимать на работу людей, которые, вместо привычного резюме, демонстрируют свои пикантные части тела, довелось, уж точно, впервые.
Партнерами «Даши Букиной» стали Павел Деревянко, Игорь Жижикин, Владимир Яглыч, Эмин Агаларов. Не обошелся фильм без Сергея Глушко, Валентины Мазуниной, Елены Валюшкиной.
Вечерняя Москва: последние новости
Актера Юрия Рашкина похоронят на территории России Бывшие. Сериал о настоящем Темная вода Ксении Качалиной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть60
Почему Безруков стал так много пить2
Ляпы в советских кинохитах10
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
9 самых жарких ролей Анджелины Джоли1
Видео
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:36
Рапунцель из «Дома-2» сенсационно беременна
ТВ
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение