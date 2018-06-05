Наталья Бочкарева открыла клуб для взрослых

Популярная 37-летняя актриса театра и кино сыграла около двадцати ролей в фильмах, но широкую известность ей принес сериал «Счастливы вместе», где артистка исполнила главную роль Даши Букиной. Новое преображение Натальи , на этот раз в хозяйку ночного заведения для взрослых, в новой комедии Мариуса Вайсберга «Ночная смена», по мнению звезды, рассмешит тех, кто любит юмор с перчинкой.

— Не могу сказать, что опыт съемок в подобных комедиях был для меня каким-то необычным и совершенно новым, — рассказывает звезда, — но, что касается самой роли, то руководить стриптиз-клубом и принимать на работу людей, которые, вместо привычного резюме, демонстрируют свои пикантные части тела, довелось, уж точно, впервые.