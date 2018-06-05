Киношные штампы, рассмешившие учёных

В приключенческих кинофильмах мы видим массу любопытных вещей и явлений, над которыми не грех и посмеяться из-за их нереалистичности. Конечно, сценаристам и режиссёрам приходится фантазировать, иначе голливудские экшн-картины превратились бы в научно-популярные фильмы. Но всё же некоторые уловки создателей кино кажутся нелепыми даже неспециалистам.

1. Верёвка с крючком — отличный способ спастись от падения. В фильмах мы постоянно видим, как на трос, закреплённый на крыше или балке с помощью крючка или якоря, помогает героя подняться на крышу или хотя бы дождаться помощи. В реальности верёвка, обмотанная вокруг ладони или тела, просто сломает кость, если вы задумаете спрыгнуть.

2. Пояс астероидов — опасность для космического корабля. В историях про космические путешествия корабли, попадающие в пояс астероидов, трясутся, их атакуют камни, а экипаж явно испытывает стресс. На самом деле в поясе астероидов расстояние между объектами не меньше 700 000 километров, так что для столкновения с небесным телом космолёту придётся сильно потрудиться.

3. Выстрел — одна из главных причин взрыва. Сцена, когда автомобиль взрывается, после того, как кто-то прострелил бензобак, — одна из самых частых в кино. Но бензин вовсе не так взрывоопасен, иначе любая поездка на машине была бы смертельно опасной. В реальной жизни выстрел по бензобаку в худшем случае приведёт к утечке бензина.