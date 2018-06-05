Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире

Искусство связано с эмоциями, ощущениями, личными переживаниями, поэтому любая оценка произведения искусства субъективна. Даже у самого популярного и любимого многими фильма найдутся недоброжелатели, которые раскритикуют его и найдут массу недостатков. Но есть и такие ленты, которые вызвали отвращение у большей части аудитории.

1. Фильм Тинто Брасса «Калигула» вышел в 1979 году. В преддверии премьеры издатель журнала «Пентхауз» Боб Гуччионе убеждал всех, что это будет высоким искусством, но оказалось, что «Калигула» — практически порнография.

2. «Последнее искушение Христа», ленту Мартина Скорсезе 1988 года, представители религиозных конфессий невзлюбили ещё до выхода картины. Нетривиальный взгляд на фигуру Иисуса Христа сделал фильм скандальным и весьма спорным.

3. «Потерянный рейс», посвящённый трагедии 11 сентября 2001 года, выпустили в 2006 году. Режиссёра Пола Гринграсса обвинили в том, что он хочет обогатиться на катастрофе, унёсшей жизни тысяч людей.