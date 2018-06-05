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Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире
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Эти фильмы возмутили зрителей во всём мире 

Рамблер 5 июня 2018
Искусство связано с эмоциями, ощущениями, личными переживаниями, поэтому любая оценка произведения искусства субъективна. Даже у самого популярного и любимого многими фильма найдутся недоброжелатели, которые раскритикуют его и найдут массу недостатков. Но есть и такие ленты, которые вызвали отвращение у большей части аудитории.
1. Фильм Тинто Брасса «Калигула» вышел в 1979 году. В преддверии премьеры издатель журнала «Пентхауз» Боб Гуччионе убеждал всех, что это будет высоким искусством, но оказалось, что «Калигула» — практически порнография.
2. «Последнее искушение Христа», ленту Мартина Скорсезе 1988 года, представители религиозных конфессий невзлюбили ещё до выхода картины. Нетривиальный взгляд на фигуру Иисуса Христа сделал фильм скандальным и весьма спорным.
3. «Потерянный рейс», посвящённый трагедии 11 сентября 2001 года, выпустили в 2006 году. Режиссёра Пола Гринграсса обвинили в том, что он хочет обогатиться на катастрофе, унёсшей жизни тысяч людей.
4. Фильм «Интервью» 2014 года режиссёров Эвана Голдберга и Сета Рогена про лидера КНДР справедливо возмутил Ким Чен Ына. Северокорейские хакера атаковали студию, выпустившую ленту, что привело к утечке конфиденциальной информации, в том числе личных писем.
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