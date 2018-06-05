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Почему Басилашвили отказался обнажаться
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Почему Басилашвили отказался обнажаться 

Рамблер 5 июня 2018
Олег Басилашвили всегда имел репутацию примерного семьянина. В фильме Георгия Данелии «Осенний марафон» Басилашвили пришлось участвовать в постельной сцене с Мариной Неёловой, игравшей его любовницу. Однако актёр наотрез отказался раздеваться и, несмотря на уговоры, так и не снял брюки. Но позже этот эпизод пришлось переснимать, потому что плёнка оказалась бракованной. Сцену снимали уже поздней осенью, дом, в котором организовали съёмки, был отдан под снос. В тот момент, когда артисты лежали в постели, изо всех щелей падал снег. В этой ситуации Данелия уже не стал настаивать на обнажении.
Кстати, между режиссёром и Мариной Неёловой на площадке возникли разногласия. Георгий Данелия видел актрису раньше, она ему приглянулась, поэтому он пригласил её для участия в «Осеннем марафоне». Но уже в первый день они разругались. Дело в том, что у Неёловой в тот момент в жизни была ситуация, похожая на киношную, поэтому она играла с чрезмерным надрывом, пыталась перенести собственные эмоции на экран. Режиссёр же видел образ иным.
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