Московская премьера фильма Дениса Шабаева про Донбасс состоится осенью

СОЧИ, 5 июня. / ТАСС /. Московская премьера фильма «Мира» режиссера Дениса Шабаева , который вошел в основной конкурс 29-го российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, состоится осенью 2018 года. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции продюсер картины Наталья Мокрицкая.

"Пока прошел только первый показ, конечно, московская премьера тоже будет, видимо, осенью, — сказала продюсер. — Также будем представлять фильм на кинофестивалях, картина очень сложная, но интересная, я в нее верю. Будет также прокат, хотим, чтобы это честное кино посмотрело как можно больше людей".

Действие фильма происходит в Донбассе в наши дни. Главный герой картины — словак по имени Мира, который приезжает туда из Великобритании. В фильме снимались непрофессиональные актеры. Сам режиссер на пресс-конференции рассказал, что ему хотелось отстраненно посмотреть на то, что происходит на Донбассе. «Этот фильм не о политике, не о войне, он о мире, о людях, которые сейчас там живут», — пояснил Денис Шабаев.

Продюсер Наталья Мокрицкая добавила, что это не документальное кино — за полгода до начала съемок был написан четкий сценарий. «Это игровое авторское кино», — сказала она.

Основной конкурс