Московская премьера фильма Дениса Шабаева про Донбасс состоится осенью 

СОЧИ, 5 июня. /ТАСС/. Московская премьера фильма «Мира» режиссера Дениса Шабаева, который вошел в основной конкурс 29-го российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, состоится осенью 2018 года. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции продюсер картины Наталья Мокрицкая.
"Пока прошел только первый показ, конечно, московская премьера тоже будет, видимо, осенью, — сказала продюсер. — Также будем представлять фильм на кинофестивалях, картина очень сложная, но интересная, я в нее верю. Будет также прокат, хотим, чтобы это честное кино посмотрело как можно больше людей".
Действие фильма происходит в Донбассе в наши дни. Главный герой картины — словак по имени Мира, который приезжает туда из Великобритании. В фильме снимались непрофессиональные актеры. Сам режиссер на пресс-конференции рассказал, что ему хотелось отстраненно посмотреть на то, что происходит на Донбассе. «Этот фильм не о политике, не о войне, он о мире, о людях, которые сейчас там живут», — пояснил Денис Шабаев.
Продюсер Наталья Мокрицкая добавила, что это не документальное кино — за полгода до начала съемок был написан четкий сценарий. «Это игровое авторское кино», — сказала она.
Основной конкурс
Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский. В основной конкурс также вошел фильм «Ван Гоги» с Алексеем Серебряковым в главной роли, «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным, «Два билета домой» Дмитрия Месхиева, «Дядя Саша» Александра Гордона.
Также жюри сможет оценить картины «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Подбросы» Ивана Твердовского, «Заповедник» Анны Матисон с Сергеем Безруковым, «Русский бес» Григория Константинопольского, «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала.