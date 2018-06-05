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Самые ожидаемые фильмы 2019 года
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Самые ожидаемые фильмы 2019 года 

Рамблер 5 июня 2018
Каждый год выходят десятки новых лент, и 2019 год не будет исключением. Некоторые картины станут продолжением уже вышедших, другие будут оригинальными историями. Киноманы уже составили список самых ожидаемых фильмов 2019 года. Какие же ленты в него вошли?
1. «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы». Одна из приятных особенностей новинки — появление в роли Кровавой королевы Миллы Йовович, которая в последнее время снимается нечасто.
2. «Гласс» продолжит фильмы «Неуязвимый» 2000 года и «Сплит» 2016 года. Зрителей ждёт встреча с актёрами из прежних историй — Брюсом Уиллисом, Сэмюэлем Л. Джексоном, Джеймсом МакЭвоем, Сарой Полсон.
3. «Серебряный соболь и Чёрная кошка» порадует поклонников вселенной Marvel. Здесь появятся новые женские персонажи, а режиссёром фильма тоже станет женщина — Джина Принс-Байтвуд.
4. «Поступь хаоса» — фантастическая история о планете, где вымерли почти все женщины.
5. «Дамбо» будет создавать отличная команда. Под руководством Тима Бёртона над фильмом будут работать Колин Фарелл, Дэнни Де Вито, Майкл Китон, Ева Грин.
6. «Путешествие доктора Дулиттла». В истории, основанной на детских книжках, главную роль сыграет Роберт Дауни-младший.
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