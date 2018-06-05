Самые ожидаемые фильмы 2019 года

Каждый год выходят десятки новых лент, и 2019 год не будет исключением. Некоторые картины станут продолжением уже вышедших, другие будут оригинальными историями. Киноманы уже составили список самых ожидаемых фильмов 2019 года. Какие же ленты в него вошли?

1. «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы». Одна из приятных особенностей новинки — появление в роли Кровавой королевы Миллы Йовович, которая в последнее время снимается нечасто.

3. «Серебряный соболь и Чёрная кошка» порадует поклонников вселенной Marvel. Здесь появятся новые женские персонажи, а режиссёром фильма тоже станет женщина — Джина Принс-Байтвуд.

4. «Поступь хаоса» — фантастическая история о планете, где вымерли почти все женщины.

6. «Путешествие доктора Дулиттла». В истории, основанной на детских книжках, главную роль сыграет Роберт Дауни-младший.