Неудачные дубли, украсившие фильмы

Неудачные дубли — отличное дополнение к любому фильму. Порой зрители не выходят из кинозалов и смотрят титры только ради того, чтобы полюбоваться на курьёзы, возникшие на съёмочной площадке. Вот несколько неудачных дублей, которые уже стали классикой.

1. «Один дома». В одном эпизоде юный Макколей Калкин поскользнулся на льду, вызвав смех взрослых коллег.

2. «Назад в будущее». Исполнитель главной роли, актёр Майкл Джей Фокс пал жертвой розыгрыша съёмочной группы. В сцене ему полагалось отхлебнуть из бутылки, но коллеги заполнили ёмкость алкоголем. Реакция актёра показала, что он оценил шутку.

3. «Страшилы». Здесь также играл Майкл Джей Фокс, но теперь он сам «измучил» группу бесконечными отсылками к трилогии «Назад в будущее».

4. «Мы — Миллеры». Похоже, артисты очень любят разыгрывать коллег. На съёмках этого фильма разыграли Дженнифер Энистон : вместо запланированного саундтрека актёры включили композицию из сериала «Друзья», где Энистон играла главную роль.