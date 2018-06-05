Ещё
Неудачные дубли, украсившие фильмы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Неудачные дубли, украсившие фильмы 

Рамблер 5 июня 2018
Неудачные дубли — отличное дополнение к любому фильму. Порой зрители не выходят из кинозалов и смотрят титры только ради того, чтобы полюбоваться на курьёзы, возникшие на съёмочной площадке. Вот несколько неудачных дублей, которые уже стали классикой.
1. «Один дома». В одном эпизоде юный Макколей Калкин поскользнулся на льду, вызвав смех взрослых коллег.
2. «Назад в будущее». Исполнитель главной роли, актёр Майкл Джей Фокс пал жертвой розыгрыша съёмочной группы. В сцене ему полагалось отхлебнуть из бутылки, но коллеги заполнили ёмкость алкоголем. Реакция актёра показала, что он оценил шутку.
3. «Страшилы». Здесь также играл Майкл Джей Фокс, но теперь он сам «измучил» группу бесконечными отсылками к трилогии «Назад в будущее».
4. «Мы — Миллеры». Похоже, артисты очень любят разыгрывать коллег. На съёмках этого фильма разыграли Дженнифер Энистон: вместо запланированного саундтрека актёры включили композицию из сериала «Друзья», где Энистон играла главную роль.
5. «Лжец, лжец». Джим Керри известен как любитель импровизаций, а этот фильм стал почти его бенефисом. Приколы со съёмочной площадки с участием Керри стали украшением финала картины.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить11
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез3
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Роли, которые актёры возненавидели
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
02:56
Чем Градский обидел Кончаловского
Кино
10:30
Как на самом деле создают звуки для кино
Кино
07:31
Роли, которые актёры возненавидели
Кино
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
08:43
Роли-камео, придавшие фильмам пикантность
Кино
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
06:20
Неудачные дубли, украсившие фильмы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение