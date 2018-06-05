Дочь Ефремова пришла на премьеру «Лета» с голубой челкой и знаменитым отцом, а Александрова — в пудровом платье и с…

Премьерный показ фильма Кирилла Серебренникова «Лето» состоялся в Москве в театре Гоголь-центр, которым руководит режиссер. Сам Серебренников в зале не присутствовал: он находится под домашним арестом после обвинений в хищении бюджетных средств, которые отрицает. Он не смог быть на премьере лично, однако записал небольшое аудиообращение для собравшихся. Среди них был, например, актер Михаил Ефремов со своей яркой дочерью Анной-Марией, пришедшей на премьеру с голубой челкой. Марина Александрова не пропустила премьеру и предстала перед публикой в нежном пудровом платье и с супругом Андреем Болтенко После показа съемочная группа поддержала режиссера, выйдя на сцену в майках с надписью «Освободите Кирилла». Общероссийская премьера «Лета» назначена на 7 июня. Больше узнать о картине и купить билет можно на сайте «Афиши». Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:StarFace