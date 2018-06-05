Сквел «Училки» презентовали на Кинорынке в Сочи

Уже этой осенью на экраны выйдет продолжение драмы Алексея Петрухина — «Училка 2: Испытание». Фильм с отголосками к истории современной России рассказывает о людях, оказавшихся в критической ситуации. Происходит захват театра террористами, что сильно сказывается на самих заложниках, вместо радости представления получивших ужас плена, и на всей стране.

В фильме зритель увидит смелость человека и силу правды перед насилием и бесчинством. По прогнозу прокатчиков картина иммет все шансы стать хедлайнером осеннего проката. В ожидании премьеры можно ознакомиться с трейлером фильма.