Горячий тест: узнайте фильм по эротической сцене

Редкий фильм для взрослой аудитории обходится без откровенных кадров. А иногда эротические сцены становятся настолько знаменитыми, что делают фильм культовым.

Одни режиссеры, стремясь к реализму, вынуждают актеров действительно заняться сексом, другие ограничиваются ловкой имитацией, а третьи обходятся соблазнительными намеками, оставляя зрителю простор для фантазии.

Конечно, для каждого поколения зрителей существуют свои самые-самые горячие киносцены. Те самые, которые потом неоднократно пересматривались украдкой, и обсуждались с самыми близкими друзьями.