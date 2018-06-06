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Горячий тест: узнайте фильм по эротической сцене
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Горячий тест: узнайте фильм по эротической сцене 

Рамблер 48 минут назад
Фото: Paramount Pictures
Редкий фильм для взрослой аудитории обходится без откровенных кадров. А иногда эротические сцены становятся настолько знаменитыми, что делают фильм культовым.
Одни режиссеры, стремясь к реализму, вынуждают актеров действительно заняться сексом, другие ограничиваются ловкой имитацией, а третьи обходятся соблазнительными намеками, оставляя зрителю простор для фантазии.
Конечно, для каждого поколения зрителей существуют свои самые-самые горячие киносцены. Те самые, которые потом неоднократно пересматривались украдкой, и обсуждались с самыми близкими друзьями.
Пройдите наш тест и попробуйте вспомнить фильм по откровенному кадру.
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