В Москве пройдет выставка художницы по костюмам Жанны Мелконян 

В Музее декоративно-прикладного и народного искусства с 9 по 15 июня будет проходить персональная выставка Жанны Мелконян, художника-постановщика по костюмам киностудии «Мосфильм». На выставке покажут эскизы костюмов к фильмам, «Анна Павлова» (режиссер — Эмиль Лотяну), «Нежданно-негаданно» (режиссер — Геннадий Мелконян), «Время летать» (режиссер — Алексей Сахаров), «Жизнь прекрасна» (режиссер — Григорий Чухрай) и, конечно, «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова, который получил в 1981 году «Оскар» как лучший иностранный фильм.
О том, как создавались костюмы к фильму «Москва слезам не верит», читайте в нашем материале.