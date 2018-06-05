Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал

Его путь к известности и успеху был долог и очень непрост. В какие-то моменты он и вовсе хотел бросить актерство, заняться чем-то другим, например, петь — это у него получалось весьма неплохо. Но в итоге все сложилось лучше, чем он мог предположить. Смотрите премьеру документального фильма « Евгений Дятлов . Мне никто ничего не обещал» на канале « ТВ Центр » во вторник, 12 июня, в 10:30.

Весной 2008 года завершился показ сезона популярного проекта «Две звезды», резко изменившего жизнь 45-летнего Евгения Дятлова. До той поры известный лишь в кругах поклонников сериала «Улицы разбитых фонарей. Менты», он вдруг проявил себя как первоклассный певец. И, как ни странно, пение помогло и его актерской карьере — благодаря вокалу на него обратил внимание режиссер Сергей Урсуляк , собравшийся снимать сериал по роману «Жизнь и судьба».

— Сергей Владимирович Урсуляк увидел меня не в фильмах, не в сериалах, а поющим. И говорит: «Вот его мне давайте на Новикова». И когда я к нему пришел, он сказал: «Никаких проб не будет. Мы с тобой сейчас просто посидим, поговорим…», — рассказывает актер.

Пение и музыка были в жизни Дятлова с детства — об этом в фильме говорит и его мама Любовь Сергеевна. Когда она, после трагической смерти мужа, с двумя сыновьями переехала из Хабаровска в украинский город Никополь, отдала Женю в музыкальную школу по классу скрипки. А еще он все время пел: в школе, университете, кружках самодеятельности.

После учебы в Харьковском университете на французском отделении филологического факультета, после армии, когда Дятлову было уже 23 года, он отправился в Ленинград. Приехал с одним желанием — петь. Но так сложилось, что поступил на актерский в ЛГИТМИК. Казалось, яркая внешность и хорошие данные, популярность дипломного спектакля «Двенадцатая ночь», где блистал Дятлов, должны сыграть роль в его судьбе. Однако первую жену Евгения и однокурсницу Дарью Лесникову пригласили в Молодежный театр на Фонтанке, а вот его — нет… И тогда молодой муж, отец маленького Егора, обидевшись на весь театральный мир, вернулся к маме в Никополь.

— Я собирался жить другой жизнью, — признается в документальном фильме актер. — Внутри себя я отрезал ту тему, что буду актером, буду куда-то предлагаться, биться в эти ворота.

А пока Евгений воспитывал сына, помогал матери, в театре на Фонтанке полным ходом шла подготовка к спектаклю по пьесе Островского «Гроза». И тут неожиданно увольняется актриса, которая должна играть на мандолине. Режиссер в панике. А заведующая труппой вспоминает о Дятлове, который может укротить любой музыкальный инструмент. Тогда и раздался телефонный звонок в Никополе, которого никто и не ждал…

В Молодежном театре на Фонтанке Евгений прослужил шесть лет. И ушел, потому что хотел чего-то большего. Однако это, большее, найти было не так просто. В конце 90-х он начал задумываться о певческой карьере — с кино и театром как-то не получалось. Но тут снова неожиданный поворот — его пригласили в сериал «Улицы разбитых фонарей», с которым и пришел первый успех.

— Сейчас я езжу по городам с концертами, и меня до сих пор встречают как мента Дымова из «Улицы разбитых фонарей. Менты» — улыбается актер.

Сериал не только продвинул карьеру Дятлова, но и подарил ему хорошего друга — актера Андрея Мерзликина

— После «Ментов» пошли в бар, какое-то празднование было. И вдруг Андрюха пришел. Он меня увидел и говорит: «Ой, давно хотел с тобой познакомиться!» И сказал правильные слова. И я к нему хорошо относился, считал, классный парень, очень здорово включенный в работу.

Вместе с другом они сыграли в сериале «Чкалов», куда, по словам Дятлова, его самого утвердили в последний момент. Почему «Чкалов» — особенный проект для артиста? Что коллеги думают о его пении? Из-за чего режиссер Олег Погодин считает, что без Дятлова сериал «Крик совы» был бы совсем другим? В какой момент Евгений решил, что пение станет основным делом его жизни?

Виктор Хориняк, Сергей Пускепалис, Полина Агуреева, Теперь он может выбирать — пение или актерство, какую роль сыграть, а от какой лучше отказаться. И Дятлов искренне считает, что почти всем своим успехом он обязан своей третьей жене — актрисе Юлии Джербиновой, с которой растит дочь Василису. Почему? И какой должна быть жена Евгения Дятлова? Что в нем изменилось за эти годы? Об этом и многом другом расскажет сам артист, а также актеры Андрей Мерзликин, Екатерина Гусева Зоя Буряк , кинорежиссер, сценарист Олег Погодин, мама артиста Любовь Дятлова.

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