Дмитрий Месхиев и Сергей Гармаш представили свой фильм в конкурсе «Кинотавра»

СОЧИ, 5 июня. / ТАСС /. Фильм «Два билета домой» показали во вторник в основном конкурсе 29-го российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Премьера картины прошла в Зимнем театре, ленту представили режиссер Дмитрий Месхиев и актер Сергей Гармаш , передает корреспондент ТАСС.

"Спасибо огромное, что вы пришли посмотреть нашу картину, — сказал со сцены Месхиев. — У нас сегодня настоящая премьера, потому что это самый первый показ в кинозале. Картину мы закончили совсем недавно".

По его словам, автором идеи и соавтором сценария стал Гармаш, также сыгравший в фильме. «Он актер давно, все остальное для него впервые», — добавил Месхиев. Он также поблагодарил Министерство культуры РФ и телеканал «Россия» за помощь в работе над фильмом.

В центре сюжета — провинциальный городок. Главная героиня по имени Люба Васнецова учится в местном интернате и мечтает переехать в Санкт-Петербург, стать стюардессой. В день своего выпускного девушка узнает, что у нее есть отец, которого она считала умершим.

О «Кинотавре»