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Дмитрий Месхиев и Сергей Гармаш представили свой фильм в конкурсе «Кинотавра»
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Дмитрий Месхиев и Сергей Гармаш представили свой фильм в конкурсе «Кинотавра» 

ТАСС 1 час назад
СОЧИ, 5 июня. /ТАСС/. Фильм «Два билета домой» показали во вторник в основном конкурсе 29-го российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Премьера картины прошла в Зимнем театре, ленту представили режиссер Дмитрий Месхиев и актер Сергей Гармаш, передает корреспондент ТАСС.
"Спасибо огромное, что вы пришли посмотреть нашу картину, — сказал со сцены Месхиев. — У нас сегодня настоящая премьера, потому что это самый первый показ в кинозале. Картину мы закончили совсем недавно".
По его словам, автором идеи и соавтором сценария стал Гармаш, также сыгравший в фильме. «Он актер давно, все остальное для него впервые», — добавил Месхиев. Он также поблагодарил Министерство культуры РФ и телеканал «Россия» за помощь в работе над фильмом.
В центре сюжета — провинциальный городок. Главная героиня по имени Люба Васнецова учится в местном интернате и мечтает переехать в Санкт-Петербург, стать стюардессой. В день своего выпускного девушка узнает, что у нее есть отец, которого она считала умершим.
Главные роли в фильме исполнили Мария Скуратова, Сергей Гармаш, Камиль Хардин, Евгений Ткачук, Ирина Рахманова, Ирина Розанова. В прокат картина выйдет в октябре 2018 года.
О «Кинотавре»
Жюри основного конкурса возглавляет режиссер Алексей Попогребский. В основной конкурс также вошел фильм «Мира» Дениса Шабаева, "Временные трудности" с Иваном Охлобыстиным, «Ван Гоги» с Алексеем Серебряковым, «Дядя Саша» Александра Гордона.
Также жюри сможет оценить картины «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Подбросы» Ивана Твердовского, «Заповедник» Анны Матисон с Сергеем Безруковым, «Русский бес» Григория Константинопольского, «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала. Победитель будет объявлен 10 июня на церемонии закрытия «Кинотавра».
ТАСС: последние новости
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