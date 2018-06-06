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В Хабаровске Шариковых будет двое
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В Хабаровске Шариковых будет двое 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Хабаровский краевой театр драмы готовит премьеру спектакля «Собачье сердце», которым труппа закроет свой 72-й театральный сезон, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Повесть Михаила Булгакова хорошо всем известна. По ней поставлен замечательный фильм с Евгением Евстигнеевым в главной роли. В Хабаровске за «Собачье сердце» взялся питерский режиссёр Николай Русский. Тот самый, который минувшей зимой принял участие в «Зимней режиссёрской лаборатории», проходившей на малой сцене хабаровской драмы. Буквально за неделю три приглашённых молодых, но уже достаточно известных в России режиссёра вместе с артистами театра буквально «родили» три эскизных спектакля на материале современной драматургии. А затем представили их зрителям и экспертам. Любопытно, что эскиз под названием «Аппликации», который поставил именно Николай Русский, был признан наиболее удачным и после доработки вошёл в репертуар театра драмы (его премьера состоялась в конце мая).
— Наизнанку мы «Собачье сердце» не выворачиваем и историю, написанную Михаилом Булгаковым, в целом оставляем, — говорит Николай Русский. — Конечно, постараемся уйти от каких-то штампов, привычных всем образов, которые возникают, когда ты читаешь книгу или смотришь фильм. Временной контекст у нас тоже теряется. Но считаю, что эту историю можно перенести в любое время и она всё равно будет актуальна.
Например, профессор в спектакле помолодел. Если у Булгакова это довольно пожилой человек, то на хабаровской сцене в образе Преображенского — актёр Максим Кушников, знакомый зрителям по роли Муравьёва-Амурского.
— Максим такой представительный и убедительный, что вполне может сыграть профессора, даже не перевоплощаясь в старика, — считает режиссёр. — Доктор Борменталь у нас Сергей Гвинеев, Швондер — Сергей Дорогой. А вот роль Шарикова исполняют одновременно сразу два актёра — Алексей Малыш и… Татьяна Малыгина. Вот такую несколько запутанную историю выносим мы на суд зрителей.
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