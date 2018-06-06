Фильм «Ван Гоги» показали при переполненном зале на «Кинотавре» в Сочи

Картина была представлена в основном конкурсе 29-го по счету фестиваля.

Премьера прошла в переполненном зале Зимнего театра, сообщает ТАСС

Режиссер фильма Сергей Ливнев поблагодарил фестиваль и зрителей, которые пришли посмотреть его новую работу. В свою очередь Алексей Серебряков сообщил залу, что относится к картине с большой нежностью, гордится и любит ее.

Фильм создавался в копродукции России и Латвии. Главный герой картины Марк, 52-летний художник, который живет за границей. Он возвращается на родину, чтобы навестить отца, которого не видел много лет. Отец — известный дирижер. Сын — неудачливый художник. Они живут на разных концах света, и обоих это более чем устраивает. Их отношения давно превратились в любовь-ненависть.

Напомним, что в этом году формат кинофестиваля изменен. Программа делится на три конкурса: основной, дебютов и короткометражек.