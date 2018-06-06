Орландо Блум сыграл голым на сцене лондонского театра

Актер играет бывшего детектива Джо, который переквалифицировался в киллеры.

Спектакль «Киллер Джо», поставленный на сцене одного из лондонских театров, собирает множество зрителей благодаря участию в нем знаменитого актера Орландо Блума. Продюсеры черной комедии утверждают, что спектакль не просто собирает полные залы. Целые очереди из желающих посмотреть его выстраиваются у касс.

Орландо Блум играет бывшего детектива Джо, который переквалифицировался в киллеры. На сцену актер выходит полностью обнаженным. Именно этот эпизод и вызывает бешеный ажиотаж среди зрителей. При этом сам Орландо Блум считает, что обязан такому успеху шоу не только своей фигуре. В свою очередь, театральные критики утверждают, что актер играет превосходно, сообщает издание Standard.

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