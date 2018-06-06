Роли-камео, придавшие фильмам пикантность

Некоторых знаменитостей мы запомнили не по выдающимся ролям, а крошечному появлению на экране. Звёзды, которые появляются в роли-камео, зачастую становятся украшением фильма и его «изюминкой». О таких эпизодических, но ярких ролях и пойдёт речь.

1. Элтон Джон в «Kingsman: Золотое кольцо». Популярный британский певец проявил восхитительную самоиронию в небольшой роли и даже пококетничал с персонажем Колина Фёрта , внеся в приключенческую ленту нотку пикантности.

2. Пол Маккартни в «Пиратах Карибского моря-5». Когда-то Джонни Депп , сыгравший в фильме главную роль, мечтал быть рокером. Однако он стал актёром, но ему посчастливилось поработать с выдающимися музыкантами. Гитарист Rolling Stones Кит Ричардс появился в роли отца персонажа Джони в третьей и четвёртой части, в пятой части появился и дядя персонажа, которым и стал сэр Маккартни.