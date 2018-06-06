Артисты, которые сыграли отвратительно

Талантливый актёр «вытащит» даже плохую картину, снятую по слабому сценарию. Но исполнители, лишённые дарования, запросто могут испортить работу всех других участников съёмочной группы. А иногда даже действительно выдающие артисты почему—то портят свои роли и всю ленту в целом.

1. Кеннет Брана в фильме «Дикий, дикий Вест» сыграл злодея. По мнению многих зрителей, Брана сильно переигрывал в этой ленте, за что и стал претендентом на «Золотую малину».

2. Джейден Смит в фильме «После нашей эры». В главных ролях здесь появились Уилл Смит и его сын Джейден. Но если Уилл, как обычно, оказался на высоте, то Джейден показал слабую игру, похожую на кривляния, и чересчур выразительную мимику.

3. София Коппола в фильме «Крёстный отец-3». Девушка попала в ленту благодаря отцу-режиссёру, но после выхода триквела на неё обрушились тонны критики за неумелую игру и полное отсутствие эмоциональности.