Ещё
Артисты, которые сыграли отвратительно
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Артисты, которые сыграли отвратительно 

Рамблер 3 часа назад
Талантливый актёр «вытащит» даже плохую картину, снятую по слабому сценарию. Но исполнители, лишённые дарования, запросто могут испортить работу всех других участников съёмочной группы. А иногда даже действительно выдающие артисты почему—то портят свои роли и всю ленту в целом.
1. Кеннет Брана в фильме «Дикий, дикий Вест» сыграл злодея. По мнению многих зрителей, Брана сильно переигрывал в этой ленте, за что и стал претендентом на «Золотую малину».
2. Джейден Смит в фильме «После нашей эры». В главных ролях здесь появились Уилл Смит и его сын Джейден. Но если Уилл, как обычно, оказался на высоте, то Джейден показал слабую игру, похожую на кривляния, и чересчур выразительную мимику.
3. София Коппола в фильме «Крёстный отец-3». Девушка попала в ленту благодаря отцу-режиссёру, но после выхода триквела на неё обрушились тонны критики за неумелую игру и полное отсутствие эмоциональности.
4. Сильвестр Сталлоне и Арманд Ассанте в фильме «Судья Дредд». Актёры явно переборщили с эмоциями и превратили брутальный диалог в пантомиму.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить11
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез3
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Роли, которые актёры возненавидели
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
02:56
Чем Градский обидел Кончаловского
Кино
10:30
Как на самом деле создают звуки для кино
Кино
07:31
Роли, которые актёры возненавидели
Кино
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
08:43
Роли-камео, придавшие фильмам пикантность
Кино
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
06:20
Неудачные дубли, украсившие фильмы
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение