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Ахеджакова впервые за долгое время вышла в свет
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Ахеджакова впервые за долгое время вышла в свет 

Teleprogramma.pro 10 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
На днях в столице состоялась премьера картины Кирилла Серебренникова «Лето». В театре «Гоголь-центр» собралось большое количество звезд, которые пришли поддержать режиссера. Среди них были: Ирина Старшенбаум, Рома Зверь, Алексей Учитель и многие другие известные персоны. Также не могла пропустить это мероприятие и Лия Ахеджакова. Она уже давно во многом поддерживает Серебренникова.
79-летняя актриса впервые за долгое время вышла в свет. Она выбрала довольно простой, но стильный образ. На ней были джинсы и цветастая блузка, а поверх них она накинула черное пальто с узорами. Ахеджакова с удовольствием позировала фотографам. Поклонники отмечают, что артистка великолепно выглядит для своего возраста. Им бы хотелось чаще видеть ее не только на экранах, но и на светских мероприятиях.
Лия Ахеджакова на премьере фильма «лето» / фото: Кристина Никишина
Напомним, Лию Меджидовну многие полюбили за роль секретарши Верочки из «Служебного романа». Позже она снялась еще в нескольких десятках кинолент. Не так давно актриса призналась, что ей поступают анонимные угрозы, а в некоторых городах ей даже не дают ставить спектакли. Возможно, что по этой причине она и стала так редко появляться на публике.
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