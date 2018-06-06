Ахеджакова впервые за долгое время вышла в свет

79-летняя актриса впервые за долгое время вышла в свет. Она выбрала довольно простой, но стильный образ. На ней были джинсы и цветастая блузка, а поверх них она накинула черное пальто с узорами. Ахеджакова с удовольствием позировала фотографам. Поклонники отмечают, что артистка великолепно выглядит для своего возраста. Им бы хотелось чаще видеть ее не только на экранах, но и на светских мероприятиях.

Лия Ахеджакова на премьере фильма «лето» / фото: Кристина Никишина

Напомним, Лию Меджидовну многие полюбили за роль секретарши Верочки из «Служебного романа». Позже она снялась еще в нескольких десятках кинолент. Не так давно актриса призналась, что ей поступают анонимные угрозы, а в некоторых городах ей даже не дают ставить спектакли. Возможно, что по этой причине она и стала так редко появляться на публике.