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Звезда «Черной Пантеры» Чедвик Боузман признался, что не собирался становиться актером
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Звезда «Черной Пантеры» Чедвик Боузман признался, что не собирался становиться актером 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Судя по первой информации о том, что будет с MCU после «Мстителей 4», «двигать» киновселенную Marvel дальше будут новые лица франшизы — одним из которых после феноменального успеха «Черной Пантеры» точно является Чедвик Боузман. Сам же Чедвик в летнем выпуске Esquire признался, что изначально актером становиться даже не собирался, а мыслил себя режиссером или сценаристом.
«У меня всегда был настрой режиссера, сценариста. Я не хотел находиться на сцене, я не хотел находиться в кадре. Вообще. Мой старший брат — танцор, а еще он играл в театральных постановках. Помню, как сидел вместе с мамой в зрительном зале и наблюдал за режиссером; мне всегда было намного интересней то, что делает он, чем то, что происходило на сцене. Я стал актером, потому что пытался познать весь процесс», рассказал Боузман.
попкорнnews
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