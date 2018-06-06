Звезда «Черной Пантеры» Чедвик Боузман признался, что не собирался становиться актером

Судя по первой информации о том, что будет с MCU после «Мстителей 4», «двигать» киновселенную Marvel дальше будут новые лица франшизы — одним из которых после феноменального успеха «Черной Пантеры» точно является Чедвик Боузман . Сам же Чедвик в летнем выпуске Esquire признался, что изначально актером становиться даже не собирался, а мыслил себя режиссером или сценаристом.

«У меня всегда был настрой режиссера, сценариста. Я не хотел находиться на сцене, я не хотел находиться в кадре. Вообще. Мой старший брат — танцор, а еще он играл в театральных постановках. Помню, как сидел вместе с мамой в зрительном зале и наблюдал за режиссером; мне всегда было намного интересней то, что делает он, чем то, что происходило на сцене. Я стал актером, потому что пытался познать весь процесс», рассказал Боузман.

попкорнnews