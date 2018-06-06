Роли, которые актёры возненавидели

Даже неискушённый зритель видит, что актёр на съёмках полностью выложился и создал незабываемый образ. Столь же заметно, когда исполнитель сыграл роль лишь «для галочки» и не проникся персонажем. Эти артисты на экране выглядят неубедительно потому, что явно недолюбливают своих персонажей.

1. Эдвард Нортон в «Ограблении по-итальянски-2». Актёр подписал контракт на три картины со студией Paramount Pictures, но сценарии его разочаровывали. Кинобоссы буквально заставили Нортона сыграть в «Ограблении по-итальянски-2». Артист даже не скрывал, что фильм ему безразличен.

2. Киану Ривз в «Наблюдателе». Киану согласился не небольшую роль в фильме, но благодаря махинациям вынужден был сыграть убийцу-маньяка. Чтобы избежать судебных тяжб, он согласился и просто отбыл время на съёмочной площадке. В итоге фильм стал провальным, а Ривза раскритиковали.