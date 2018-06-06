Документальный фильм покажут в Армянском музее

Премьерный показ фильма «Нагорный Карабах» состоится в Армянском музее Москвы и культуры наций 10 июня.

Для фильма режиссерам удалось взять интервью у местных жителей на тему актуальной политической и социальной ситуациях в стране, об этом сообщили представители пресс-службы Армянского музея и театра наций.

После просмотра картины желающие смогут задать вопросы авторам.

Добавим, что мероприятие состоится в 18:00 по адресу: проспект Мира, дом 33, строение 1.