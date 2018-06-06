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Документальный фильм покажут в Армянском музее
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Документальный фильм покажут в Армянском музее 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Премьерный показ фильма «Нагорный Карабах» состоится в Армянском музее Москвы и культуры наций 10 июня.
Создатели картины Лариса и Игорь Ширяевы расскажут о своей работе над сценарием.
Для фильма режиссерам удалось взять интервью у местных жителей на тему актуальной политической и социальной ситуациях в стране, об этом сообщили представители пресс-службы Армянского музея и театра наций.
После просмотра картины желающие смогут задать вопросы авторам.
Добавим, что мероприятие состоится в 18:00 по адресу: проспект Мира, дом 33, строение 1.
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