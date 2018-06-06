Как на самом деле создают звуки для кино 

Представьте, как смотрели фильмы зрители в те времена, когда кинематограф только зарождался. В кинозале звучала лишь музыка, но ни голосов актёров, ни других звуков слышно не было. Сегодня ситуация иная, киноленты наполнены различными звуковыми эффектами: зритель слышит не только разговор персонажей, но и шёпот и даже улавливает шум ветра. А знаете ли вы, как создаются звуковые эффекты?
1. Эффект присутствия. Реалистичные звуковые эффекты создают с помощью оригинальных источников. Так, звук выстрела лучше всего имитировать с помощью выстрела. В некоторых случаях мастерам звука приходится даже договариваться со строителями, чтобы записать звук взрыва дома, или организаторами исторических постановок, чтобы зафиксировать залп пушек.
2. Эффект Фоли. Этот термин означает процесс живой записи звуков для создания реалистичного звукового фона. Кстати, назван этот эффект в честь знаменитого каскадёра и мастера звуковых эффектов Джека Фоли, который придумал большинство техник, используемых в озвучке и сегодня. К настоящим профессионалам по звуковым спецэффектам, которых ещ1 называют фоли-актёры, обычно стоит очередь из именитых режиссёров.