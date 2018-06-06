Как на самом деле создают звуки для кино

Представьте, как смотрели фильмы зрители в те времена, когда кинематограф только зарождался. В кинозале звучала лишь музыка, но ни голосов актёров, ни других звуков слышно не было. Сегодня ситуация иная, киноленты наполнены различными звуковыми эффектами: зритель слышит не только разговор персонажей, но и шёпот и даже улавливает шум ветра. А знаете ли вы, как создаются звуковые эффекты?

1. Эффект присутствия. Реалистичные звуковые эффекты создают с помощью оригинальных источников. Так, звук выстрела лучше всего имитировать с помощью выстрела. В некоторых случаях мастерам звука приходится даже договариваться со строителями, чтобы записать звук взрыва дома, или организаторами исторических постановок, чтобы зафиксировать залп пушек.