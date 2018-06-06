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«Лето» в Екатеринбурге: Рома Зверь в прямом эфире рассказывает про фильм о Викторе Цое
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«Лето» в Екатеринбурге: Рома Зверь в прямом эфире рассказывает про фильм о Викторе Цое 

e1.ru 33 минуты назад
Фото: e1.ru
В Ельцин-центре сегодня пройдёт премьера фильма «Лето» о Викторе Цое. Одну из главных ролей — музыканта Майка Науменко — сыграл Рома Зверь. Музыкант прилетел в Екатеринбург, чтобы лично представить картину зрителям и обсудить вместе с ними первые впечатления о фильме.
Режиссёр Кирилл Серебренников, который снял «Лето», сейчас находится под домашним арестом по делу о хищениях в театральной компании «Седьмая студия», поэтому не смог присутствовать на премьере. По версии следствия, он и его коллеги похитили из бюджета 133 миллиона рублей, выделенные на театральный проект «Платформа». Но Серебренников, как и большинство его товарищей, настаивает на том, что он невиновен.
Фильм про Цоя уже показали на Каннском фестивале, где он вызвал отличные отзывы у критиков и зрителей. В картине рассказано о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино», о его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и многими, кто был в авангарде рок-движения Ленинграда 1981 года. Роль Цоя сыграл корейский актёр Тео Ю.
Смотрим в прямом эфире презентацию фильма с Ромой Зверем.
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