Ещё
Дитковските, Летучая и другие звезды оценили новый фильм Авдотьи Смирновой
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Дитковските, Летучая и другие звезды оценили новый фильм Авдотьи Смирновой 

Passion.ru 32 минуты назад
Фото: Passion.ru
Знаменитый режиссер представила новую работу «История одного назначения» рамках 29-го кинофестиваля «Кинотавр».
Уже неделю в Сочи проходит Открытый фестиваль российского кино «Кинотавр». Седьмой день смотра завершился долгожданной премьерой работы Дуни Смирновой «История одного назначения». Отметим, что это первое появление режиссера на фестивале спустя шесть лет (последний раз она представляла свой фильм в 2012 году).
Посмотреть драму «История одного назначения» собрались едва ли не все звездные гости «Кинотавра». На красной дорожке перед Зимним театром фотографам позировали Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Екатерина Вилкова, Елена Летучая, Агния Дитковските, Аглая Тарасова, Александр Гордон и многие другие. «Виновница торжества» появилась с Анной Михалковой и Ириной Горбачевой, сыгравшей в новом фильме супругу Льва Толстого.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Passion.ru: последние новости
Хаматова, Михалкова, Ходченкова и другие знаменитости оценили скандальный фильм Серебренникова «Лето» Провокационная драма Серебренникова, комедия о красотке «на всю голову» и другие киноновинки недели Михаил Ефремов вывел в свет 17-летнюю дочь
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые скандальные эротические сцены в истории кино8
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы3
«Узник замка Иф»: вспомните историю Монте-Кристо1
Чумовые героини «Модного приговора»6
Откуда Баба-Яга: тест про творчество Георгия Милляра2
Видео
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
01:25
Кристина Асмус уходит из дерзкого шоу для взрослых
ТВ
10:39
Злодеи оказались правы в этих фильмах
Кино
01:35
Первый трейлер «Девушки, которая застряла в паутине»
Кино
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
09:29
Голливудские актёры, работавшие за еду
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение