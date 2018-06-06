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Русский репортаж представил Бергмана на 106 Кинорынке
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Русский репортаж представил Бергмана на 106 Кинорынке 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
В рамках 106 Кинорынка в Сочи компания «Русский репортаж»представила документальный кинофильм «Бергманн» о жизни и творчестве великого режиссера. Создетелем картины стал Яне Магнуссон, уже изсестный по другой докуентальной ленте о Бергмане — «Вторжение к Бергману» 2013 года. Новый фильм также составлен из архивных материалов режиссера — отрывков интервью, видео со съемок и частных видео самого Бергмана. Режиссер поставил себе задачу осветить Бергмана не только как режиссера, но и как личность, мужа, отца и любовника.
На кинорынке зрителями показали 15-минутный отрывок фильма «Бергманн». Лента выйдет в прокат 14 июля и обещает стать зрелищным, не смотря документальную направленность.
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