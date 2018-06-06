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Увядшая молодость: как изменились легендарные актрисы советского кино
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Увядшая молодость: как изменились легендарные актрисы советского кино 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
В начале творческого пути эти советские актрисы были весьма успешными, знаменитыми и полными сил. Однако на протяжении жизни все они встретились с трудностями и судьба их сложилась по-разному.
Татьяна Самойлова
Лучшей ее киноработой стал фильм «Летят журавли», благодаря которой актрису заметил знаменитый режиссер Джузеппе де Сантис и предложил ей роль в драме «Они шли на Восток». Однако в СССР ей не дали разрешение на выезд заграницу и последней сильной ее работой стала роль Анны Карениной в 1967 году. С тех пор она работала в театре, а последний раз снималась для программы «Говорим и показываем» в 2013 году. Скончалась актриса в 80-летнем возрасте, как раз в собственный день рождения, после госпитализации в Боткинскую больницу.
Людмила Гурченко
Советская актриса и певица потерпела забвение после успеха в фильме «Карнавальная ночь». За ней закрепилось амплуа артистки легкого жанра, что в итоге сделало проблематичным для нее поиск работы. В итоге ей пришлось выступать с концертами на заводах и шахтах, постоянно разъезжая по стране. В 1957 году она получила предложение от правительства работать на КГБ, на что она ответила отказом, что послужило началом ее творческой травли в стране. Около 10 лет она терпела жестокость от зрителя и полное забвение, но даже в этот период Гурченко снималась в фильмах.
Анастасия Вертинская
Актриса воспитывалась в семье поэта и художницы, имела всестороннее развитие и в возрасте 15 лет получила мировую славу благодаря роли в фильме «Алые паруса». Звездой кинематографа в Союзе Вертинская стала после выхода фильма «Человек-амфибия», а международная слава пришла к ней после работы «Гамлет». Актриса активно появлялась в кино и театре, но в начале нулевых она отошла от сцены, отметив, что не видит интересных предложений. Сейчас 73-летняя Анастасия Вертинская занимается общественной деятельностью и предпочитает заботу о внуках, нежели светские мероприятия.
Нонна Мордюкова
С детства Мордюкова мечтала стать актрисой, но с ранних лет жизни ей пришлось тяжело трудиться наравне со взрослыми и воспитывать своих братьев и сестер, помогая родителям. Вместе с семьей она пережила годы войны, а потом успешно закончила учебу во ВГИКе и получила всесоюзную славу благодаря роли Ульяны Громовой. Последнюю свою роль Мордюкова сыграла в 1999 году и вплоть до своей смерти в 2008 она мечтала о приглашениях к сотрудничеству от режиссеров, но так и не дождалась.
Маргарита Терехова
Известность актрисе принесли такие фильмы, как «Бегущая по волнам и „Белорусский вокзал“, но особую популярность она получила благодаря ролям в кинолентах „Собака на сене“ и „Д’Артаньян и три мушкетера“. С 2005 года звезда не играет в театре и кино из-за болезни, а с 2011 перестала появляться на публике. Сейчас актрисе 75 лет и ее дочь Анна отмечает, что у ее матери проблемы с памятью.
Надежда Румянцева
Мировую славу актрисе принесла роль в фильме „Девчата“, за которую она получила приз в рамках международного кинофестиваля в городе Буэнос-Айрес. В 1996 году ее квартиру попытались ограбить, в результате чего Румянцева пострадала от удара по голове от одного из злоумышленников, в результате которого до конца своей жизни страдала от головных болей. Актриса быстро отошла от кино и посвятила жизнь семье, а в последний раз она взяла участие в съемках в 2006 году в телепрограмме „Линия жизни“.
Римма Маркова
С детства Маркова исполняла роли в спектаклях драматического театра в Саратове, а первое актерское образование получила в студии при Вологодском театре. При жизни была задействована в различных постановках, а скончалась на 90-м году жизни в Москве. ​
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