«Русского беса» показали в основном конкурсе фестиваля «Кинотавр» в Сочи

На премьере киноленты 6 июня в Зимнем театре зал был заполнен до отказа, те, кому не хватило места, сидели на ступеньках.

Григорий Константинопольский поблагодарил «Кинотавр» за то, что его картину позвали в конкурс, а зрителей за то, что пришли посмотреть его работу.

«Полный зал — это очень приятно и очень волнительно», — признался режиссер.

По сюжету, в современной Москве молодой человек Святослав Иванов хочет жениться на любимой девушке Асе. Юноша — художник-дизайнер, а отец Аси — управляющий банком. Чтобы соответствовать стандартам жизни любимой, Святослав решает открыть собственный бизнес. Однако в его жизни неожиданно появляется таинственный враг.