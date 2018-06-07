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«Русского беса» показали в основном конкурсе фестиваля «Кинотавр» в Сочи
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«Русского беса» показали в основном конкурсе фестиваля «Кинотавр» в Сочи 

АиФ — Юг 51 минуту назад
Фото: АиФ – Юг
На премьере киноленты 6 июня в Зимнем театре зал был заполнен до отказа, те, кому не хватило места, сидели на ступеньках.
Григорий Константинопольский поблагодарил «Кинотавр» за то, что его картину позвали в конкурс, а зрителей за то, что пришли посмотреть его работу.
«Полный зал — это очень приятно и очень волнительно», — признался режиссер.
Главные роли в фильме достались молодым актерам Ивану Макаревичу и Любови Аксеновой, в картине также снимались Виталий Кищенко, Виктория Исакова, Ксения Раппопорт, Максим Виторган, Александр Стриженов, Елена Коренева, Михаил Ефремов и многие другие, сообщает ТАСС.
По сюжету, в современной Москве молодой человек Святослав Иванов хочет жениться на любимой девушке Асе. Юноша — художник-дизайнер, а отец Аси — управляющий банком. Чтобы соответствовать стандартам жизни любимой, Святослав решает открыть собственный бизнес. Однако в его жизни неожиданно появляется таинственный враг.
Напомним, что в основном конкурсе представлено 12 картин. Жюри возглавляет режиссер Алексей Попогребский. Победителя назовут 10 июня.
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