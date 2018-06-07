Ещё
Леди Гага спела в первом трейлере своего дебютного фильма
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Леди Гага спела в первом трейлере своего дебютного фильма 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: The Blueprint
Леди Гага вскоре дебютирует на большом экране в главной роли — она снялась в фильме Брэдли Купера «Звезда родилась», первый трейлер которого представила студия Warner Bros. Для актера это тоже дебют — режиссерский.
В ремейке мюзикла 1937 года Брэдли Купер играет популярного кантри-исполнителя, который испытывает проблемы с алкоголем и берет под свое крыло молодую певицу. Между ними завязывается роман, который можно увидеть и в официальном трейлере, где пара поет и целуется.
Как ранее рассказывала Леди Гага, песни для фильма не записывали отдельно: актеры пели прямо на съемочной площадке. Такой же прием использовал и режиссер Том Хупер при работе над киномюзиклом 2012 года «Отверженные». Однако Брэдли Купер пошел дальше: он вел съемки на настоящих музыкальных фестивалях: «Коачелле» и «Гластонбери».
"Звезда родилась" выйдет в прокат 4 октября.
Газета.Ru: последние новости
Фанатов встревожили фото Джонни Деппа из России Ленфильм: Муратова – одна из самых загадочных художников постсоветского пространства Серебренников получил "балетного Оскара" за "Нуреева"
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить14
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»48
Актёры, которых ни за что не пустят в Китай
Ляпы в советских кинохитах10
Неожиданные родственные связи звезд
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
15:19
Неожиданные родственные связи звезд
Кино
02:58
Актёры, которых ни за что не пустят в Китай
Кино
04:42
Бабникам Голливуда поддались тысячи женщин
Кино
10:19
Секреты мультиков, которые вы пропустили
Кино С детьми
00:30
«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами
Концерты
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение