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5-й день «Кинотавра»: Барановская, Гордон, Бондарчук и Собчак
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5-й день «Кинотавра»: Барановская, Гордон, Бондарчук и Собчак 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Юлия Барановская, Александр Гордон, Федор Бондарчук, Ксения Собчак и Максим Виторган, Анна Михалкова, Светлана Бондарчук, Елена Летучая, Любовь Аксенова, Катерина Шпица и многие другие.
Что: Премьеры фильмов «Дядя Саша» и «Русский бес» на 29-м кинофестивале «Кинотавр».
Где: Зимний театр, Сочи.
Когда: 06.06.2018.
Люди говорят: В 5-й день кинофестиваля прошли премьеры фильмов «Дядя Саша» и «Русский бес». Чтобы представить картину «Дядя Саша», в Сочи прилетели Александр Гордон и Юлия Барановская. Это история об известном режиссере, который снимает свой последний фильм. «Русский бес» тоже представила съемочная группа, в том числе актеры Юлия Ауг, Любовь Аксенова и Александр Стриженов, художник Наталия Туровникова и другие. По сюжету Святослав Иванов влюблен в Асю, и чтобы создать для невесты все привычные для нее условия, молодой художник открывает свой бизнес, но кто-то вечно мешает ему.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/5-j-den-kinotavra-yuliya-baranovskaya-aleksandr-gordon-fedor-bondarchuk-i-kseniya-sobchak/
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