Кира Муратова имела особый взгляд на мир, считает режиссер Попогребский

Муратова умерла на 84-м году жизни, сообщил ранее в Facebook продюсер Юрий Минзянов.

"Для меня в кино было два главных режиссера — это Алексей Герман и Кира Муратова, которую я просто обожал. Самые трогательные фильмы, которые я знал, — это «Двадцать дней без войны» Германа и «Долгие проводы» Киры Муратовой. Все ее фильмы — это особый голос, особый взгляд, особый строй мысли, специфический", — сказал РИА Новости Попогребский.

Режиссер из общения с Муратовой «понял, что мир, который она строила в кино, — ее собственный мир». «Она так живет, так разговаривает, и на экране это многого стоит, такого мира нет ни у кого», — добавил Попогребский.

По его словам, «очень печально, что уходит эпоха пассионариев». «Этот факел мы уже не сможем так подхватить, мы младше и мельче. Но счастье думать о том, что Кира Георгиевна — человек абсолютно самореализованный», — заметил режиссер.

Кира Муратова — режиссер фильмов «Долгие проводы», «Короткие встречи», «Астенический синдром» и других.