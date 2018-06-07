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Кира Муратова имела особый взгляд на мир, считает режиссер Попогребский
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Кира Муратова имела особый взгляд на мир, считает режиссер Попогребский 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 7 июн — РИА Новости. У Киры Муратовой был особый взгляд на мир, особый образ мышления, считает режиссер Алексей Попогребский.
Муратова умерла на 84-м году жизни, сообщил ранее в Facebook продюсер Юрий Минзянов.
"Для меня в кино было два главных режиссера — это Алексей Герман и Кира Муратова, которую я просто обожал. Самые трогательные фильмы, которые я знал, — это «Двадцать дней без войны» Германа и «Долгие проводы» Киры Муратовой. Все ее фильмы — это особый голос, особый взгляд, особый строй мысли, специфический", — сказал РИА Новости Попогребский.
Режиссер из общения с Муратовой «понял, что мир, который она строила в кино, — ее собственный мир». «Она так живет, так разговаривает, и на экране это многого стоит, такого мира нет ни у кого», — добавил Попогребский.
По его словам, «очень печально, что уходит эпоха пассионариев». «Этот факел мы уже не сможем так подхватить, мы младше и мельче. Но счастье думать о том, что Кира Георгиевна — человек абсолютно самореализованный», — заметил режиссер.
Кира Муратова — режиссер фильмов «Долгие проводы», «Короткие встречи», «Астенический синдром» и других.
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