Гармаш стал сценаристом фильма «Два билета домой» — участника «Кинотавра»

Актер на пресс-конференции в рамках 29-го фестиваля в Сочи признался, что и дальше планирует писать сценарии

Гармаш стал сценаристом фильма «Два билета домой» — участника «Кинотавра».

Это дебют актера в новом качестве. В картине ему к тому же досталась одна из главных ролей. Сам Сергей Гармаш в ходе пресс-конференции в рамках фестиваля в Сочи признался, что планирует и дальше писать сценарии.

Фильм Дмитрия Месхиева «Два билета домой» вошел в основной конкурс фестиваля.

«Мне всегда нравилось думать, но сценарии я никогда не писал, меня подтолкнули к этому коллеги. Думаю ли я о том, чтобы и дальше писать сценарии? Наверное, думаю, но только если будут интересные идеи», — поделился актер планами.

Актер признался, что писал сценарий на себя, но, если бы Месхиев решил снимать другого актера, он бы не расстроился. Гармаш в этом фильме выступил еще и как один из продюсеров.

Режиссер фильма Дмитрий Месхиев сказал, что его фильм о милосердии. К тому же он хотел снять кино с неожиданными поворотами сюжета. Главная героиня повествования мечтает после интерната переехать в Санкт-Петербург и стать стюардессой. Но в день выпускного девушка узнает, что жив ее отец, которого она давно считала умершим.