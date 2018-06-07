«Я любила Вас» — Фанаты Земфиры опубликовали трогательное видео о Муратовой

Поклонники певицы Земфиры опубликовали в Instagram трогательный пост-прощание с режиссером Кирой Муратовой . Под песню «Я полюбила вас» женщина покидает концерт Земфиры в Одессе.

Фан-аккаунт певицы выглядит почти как реальный и даже отмечен «галочкой», но орудуют там исключительно поклонники. Сегодня они скорбят в связи с утратой сценариста и режиссера Киры Муратовой, которая была близким другом Земфиры.

— Кира — это уникальная эпоха кино, — пишет комментатор.

— Достойная жизнь и яркий след в истории! — резюмирует другой.

— Всегда боялся, что придет этот день, — сокрушается поклонник.

— У нее был необычный, неповторимый режиссерский почерк. И удивительная скромность. Старость эта и смерть… Так хочется, чтобы хорошие люди были всегда и чтобы все у них было хорошо, — отметила подписчица.