Поклонники певицы Земфиры опубликовали в Instagram трогательный пост-прощание с режиссером Кирой Муратовой. Под песню «Я полюбила вас» женщина покидает концерт Земфиры в Одессе.
Фан-аккаунт певицы выглядит почти как реальный и даже отмечен «галочкой», но орудуют там исключительно поклонники. Сегодня они скорбят в связи с утратой сценариста и режиссера Киры Муратовой, которая была близким другом Земфиры.
— Кира — это уникальная эпоха кино, — пишет комментатор.
— Достойная жизнь и яркий след в истории! — резюмирует другой.
— Всегда боялся, что придет этот день, — сокрушается поклонник.
— У нее был необычный, неповторимый режиссерский почерк. И удивительная скромность. Старость эта и смерть… Так хочется, чтобы хорошие люди были всегда и чтобы все у них было хорошо, — отметила подписчица.
Накануне вечером народная артистка УССР, режиссер и сценарист скончалась на 84-м году жизни в Одессе. Кира Муратова получила известность как создатель мелодрам «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Перемена участи». В ее картинах снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Нина Русланова, Рената Литвинова и многие другие. Музыку для фильмов Муратовой писали Олег Каравайчук и Валентин Сильвестров.
Ранее Пятый канал публиковал комментарий актера театра и кино Александра Олешко о Кире Муратовой.