Ещё
Секреты мультиков, которые вы пропустили
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Секреты мультиков, которые вы пропустили 

Рамблер 1 час назад
Создатели кинолент и мультфильмов частенько прячут в произведениях секреты, которые могут заметить только самые внимательные зрители.
1. Номер А113 присутствует в каждом анимационном фильме студии Pixar. «В поисках Немо», «Рататуй», «Валл-И», «История игрушек», «Тачки-2» — это только часть мультиков, где есть в том или ином виде номер А113. Все дело в том, что А113 — номер класса в Калифорнийском институте искусств, в котором учились известные мультипликаторы.
2. Все мы хорошо знакомы с принцессами Диснея. Замечали ли вы, что у всех красавиц прямые волосы? Первая принцесса с кудрями появилась только в 2012 году, это Мерида из истории «Храбрая сердцем». Неужели аниматоры не любят девушек с кудряшками? Оказывается, прорисовывать кудри довольно сложно, компьютерная графика достигла такого уровня лишь в 21 веке, а прежде нарисовать естественные кудряшки было просто невозможно.
3. Черепашки-ниндзя изначально должны были иметь японские имена, и это логично. Но потом их ради шутки назвали в честь гениев Возрождения: Микеланджело, Леонардо, Рафаэль и Бернини. Но большинству показалось, что Бернини плохо вписывается в эту компанию, поэтому его заменили на Донателло.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить13
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»48
Впервые в жизни франшиза «Звездных войн» убыточна2
Наталья Варлей выпала из гроба2
Откуда выгнали Спейси после скандала8
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
10:19
Секреты мультиков, которые вы пропустили
Кино С детьми
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
02:56
Чем Градский обидел Кончаловского
Кино
10:30
Как на самом деле создают звуки для кино
Кино
07:31
Роли, которые актёры возненавидели
Кино
10:05
Артисты, которые сыграли отвратительно
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение