Секреты мультиков, которые вы пропустили

Создатели кинолент и мультфильмов частенько прячут в произведениях секреты, которые могут заметить только самые внимательные зрители.

1. Номер А113 присутствует в каждом анимационном фильме студии Pixar. «В поисках Немо», «Рататуй», «Валл-И», «История игрушек», «Тачки-2» — это только часть мультиков, где есть в том или ином виде номер А113. Все дело в том, что А113 — номер класса в Калифорнийском институте искусств, в котором учились известные мультипликаторы.

2. Все мы хорошо знакомы с принцессами Диснея. Замечали ли вы, что у всех красавиц прямые волосы? Первая принцесса с кудрями появилась только в 2012 году, это Мерида из истории «Храбрая сердцем». Неужели аниматоры не любят девушек с кудряшками? Оказывается, прорисовывать кудри довольно сложно, компьютерная графика достигла такого уровня лишь в 21 веке, а прежде нарисовать естественные кудряшки было просто невозможно.

3. Черепашки-ниндзя изначально должны были иметь японские имена, и это логично. Но потом их ради шутки назвали в честь гениев Возрождения: Микеланджело, Леонардо, Рафаэль и Бернини. Но большинству показалось, что Бернини плохо вписывается в эту компанию, поэтому его заменили на Донателло.