Кира Муратова нашла в кино способ выражения, заявил режиссер Хотиненко

Режиссер Кира Муратова умерла на 84-м году жизни, сообщил ранее в Facebook продюсер Юрий Минзянов.

"Про Киру Муратову нельзя говорить дежурно. Она была очень живой человек, с замечательным чувством юмора, очень индивидуальным. Это большая потеря. Она выдающийся режиссер и совершенно невероятная персона. «Астенический синдром» — фантастическая картина, слепок времени, замечательные «Долгие проводы», «Короткие встречи», ее увлеченность Владимиром Высоцким… В кино она нашла способ выражения", — сказал Хотиненко РИА Новости.

Кира Муратова — режиссер фильмов «Долгие проводы», «Короткие встречи», «Астенический синдром», «Чувствительный милиционер», «Второстепенные люди» и других.