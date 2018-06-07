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Кира Муратова нашла в кино способ выражения, заявил режиссер Хотиненко
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Кира Муратова нашла в кино способ выражения, заявил режиссер Хотиненко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Режиссер Кира Муратова была невероятным человеком с замечательным чувством юмора, она нашла в кинематографе способ выражения, считает режиссер Владимир Хотиненко.
Режиссер Кира Муратова умерла на 84-м году жизни, сообщил ранее в Facebook продюсер Юрий Минзянов.
"Про Киру Муратову нельзя говорить дежурно. Она была очень живой человек, с замечательным чувством юмора, очень индивидуальным. Это большая потеря. Она выдающийся режиссер и совершенно невероятная персона. «Астенический синдром» — фантастическая картина, слепок времени, замечательные «Долгие проводы», «Короткие встречи», ее увлеченность Владимиром Высоцким… В кино она нашла способ выражения", — сказал Хотиненко РИА Новости.
Кира Муратова — режиссер фильмов «Долгие проводы», «Короткие встречи», «Астенический синдром», «Чувствительный милиционер», «Второстепенные люди» и других.
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